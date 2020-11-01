Народная артистка не оценила новую интерпретацию композиции

Александр Ревва в эфире одного из музыкальных шоу исполнил песню "Я не умею танцевать" Виктора Резникова. Звучание композиции отличалось от привычного, что не понравилось некоторым российским звездам, которые раскритиковали комика в студии телеканала.

Первой возмутилась Лариса Долина – именно в исполнении народной артистки многие и помнят знаменитую работу Резникова. Звезда отметила, что Ревва сделал песню практически неузнаваемой, поменяв ритмику:

"Витя как математик высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел право трогать ни мелодию, ни гармонию".

Пришедшую в ужас певицу поддержал и критик Сергей Соседов. Он заявил:

"Вот так петь нельзя, так издеваться над песней".

А вот Игорь Николаев и Андрей Резников, сын композитора, критиковать шоумена не стали. Наследник отметил в эфире программы "Привет, Андрей", что альтернативное звучание не делает песню хуже, просто кому-то оно нравится, а кому-то – нет.

В сентябре Ларисе Долиной исполнилось 65 лет. Певице удалось построить блестящую карьеру в России, кроме того, у нее даже была возможность переехать в США. Ранее звезда рассказала, почему она отказалась от этой возможности.