"Нет мошенников": Толкалина раскрыла правду о скандале с вдовой Баталова

"Нет мошенников": Толкалина раскрыла правду о скандале с вдовой Баталова
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дрожжина и Цивин не обманывали семью знаменитого актера, считает звезда

Разбирательства по делу об имуществе Алексея Баталова продолжаются – Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина подозревают в мошенничестве. А вот Любовь Толкалина, ученица исполнителя одной из главных ролей в фильме "Москва слезам не верит", не спешит винить советскую актрису. По словам кинозвезды, все было совсем не так.

Толкалина считает, что на самом деле Гитану Аркадьевну никто не обманывал. "Нет мошенников", – заявила актриса и призвала не верить тому, что пишут в СМИ. Артистка предположила, что историю представили именно так, чтобы создать инфоповод.

Сама Толкалина призналась в программе "Ты не поверишь", что лично с вдовой Баталова не общается. По словам звезды, после смерти режиссера они объединились и помогают его семье с помощью старшего по курсу.

На днях Наталью Дрожжину избили возле подъезда – вероятно, это связано с обвинениями в присвоении имущества. При этом некоторые считают, что вдова Баталова может страдать от деменции и причина ее претензий якобы заключается в этом.

Карина СИРАЗОВА

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