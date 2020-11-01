Попал в беду: окружение Губина паникует из-за его пропажи

Попал в беду: окружение Губина паникует из-за его пропажи
Андрей Губин. Кадр youtube.com
Артист уже два месяца не выходит на связь с близкими

Журналисты выяснили, что друзья Андрея Губина очень переживают из-за того, что он уже давно не выходит на связь. Более того, они намерены обратиться в полицию из-за этого, так как считают, что он мог попасть в беду. 

Как пишет издание "Собеседник", певец, по мнению близких, мог исчезнуть из-за своей болезни. У артиста левосторонняя прозопалгия лица. 

Продюсер Губина Тарас Ващишин, который ранее заявлял, что звезда просто взяла творческий отпуск, тоже начал тревожиться. По его словам, у певца бывали такие моменты, когда он пропадал, поэтому никто не паниковал. Однако на этот раз все слишком затянулось.

Ващишина беспокоит тот факт, что никто не может дозвониться до Губина. Сам же продюсер не ездил к своему подопечному, рассказал он РЕН ТВ. 

О пропаже Губина СМИ заговорили в конце октября. Тогда знакомая певца сообщила, что он никогда так не поступал и всегда держал друзей в курсе своих дел. Продюсер артиста же просил не беспокоиться и дать певцу возможность побыть в одиночестве. 

В последние годы Губин вел закрытый образ жизни, он страдал от невротического заболевания. Однако весной 2020-го стало известно, что певец вернется на сцену после долгого перерыва. 

Полина ИВАНОВА

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