Знаменитость отказалась выйти из машины после просьбы дорожных инспекторов

В центре очередного скандала оказалась Оксана Коростышевская. Артистку задержали после подозрения в употреблении наркотиков. Ситуацию прокомментировала сама звезда.

Сотрудники ГИБДД остановили машину знаменитости накануне, когда она возвращалась с детьми из киношколы. Дорожные инспекторы попросили актрису театра выйти из автомобиля и пройти медицинское освидетельствование. Как позже уточнила Коростышевская, ей это объяснили изменившимся цветом лица после просьбы показать документы.

Знаменитость из машины выходить отказалась, аргументировав это тем, что в машине находились двое дочерей, которых нельзя оставлять одних. Кроме того, дома мать ждал еще ребенок, страдающий синдромом Дауна.

"Я говорю: вы принесите, я дуну, плюну, только из машины не выйду. Не отпускают",

– рассказала звезда РЕН ТВ. Позже Коростышевскую отправили в наркологический центр сдавать анализы, откуда она вернулась вместе с детьми уже за полночь.

По некоторой информации, актрисе из "Солдат удачи" грозит штраф порядка 30 тыс. рублей. Дело передали в суд.