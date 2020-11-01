Отправили в наркоцентр: известную актрису задержали из-за запрещенных веществ

Отправили в наркоцентр: известную актрису задержали из-за запрещенных веществ
Оксана Коростышевская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Знаменитость отказалась выйти из машины после просьбы дорожных инспекторов

В центре очередного скандала оказалась Оксана Коростышевская. Артистку задержали после подозрения в употреблении наркотиков. Ситуацию прокомментировала сама звезда.

Сотрудники ГИБДД остановили машину знаменитости накануне, когда она возвращалась с детьми из киношколы. Дорожные инспекторы попросили актрису театра выйти из автомобиля и пройти медицинское освидетельствование. Как позже уточнила Коростышевская, ей это объяснили изменившимся цветом лица после просьбы показать документы.

Знаменитость из машины выходить отказалась, аргументировав это тем, что в машине находились двое дочерей, которых нельзя оставлять одних. Кроме того, дома мать ждал еще ребенок, страдающий синдромом Дауна.

"Я говорю: вы принесите, я дуну, плюну, только из машины не выйду. Не отпускают",

рассказала звезда РЕН ТВ. Позже Коростышевскую отправили в наркологический центр сдавать анализы, откуда она вернулась вместе с детьми уже за полночь.

По некоторой информации, актрисе из "Солдат удачи" грозит штраф порядка 30 тыс. рублей. Дело передали в суд.

Карина СИРАЗОВА

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