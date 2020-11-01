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В центре очередного скандала оказалась Оксана Коростышевская. Артистку задержали после подозрения в употреблении наркотиков. Ситуацию прокомментировала сама звезда.
Сотрудники ГИБДД остановили машину знаменитости накануне, когда она возвращалась с детьми из киношколы. Дорожные инспекторы попросили актрису театра выйти из автомобиля и пройти медицинское освидетельствование. Как позже уточнила Коростышевская, ей это объяснили изменившимся цветом лица после просьбы показать документы.
Знаменитость из машины выходить отказалась, аргументировав это тем, что в машине находились двое дочерей, которых нельзя оставлять одних. Кроме того, дома мать ждал еще ребенок, страдающий синдромом Дауна.
"Я говорю: вы принесите, я дуну, плюну, только из машины не выйду. Не отпускают",
– рассказала звезда РЕН ТВ. Позже Коростышевскую отправили в наркологический центр сдавать анализы, откуда она вернулась вместе с детьми уже за полночь.
По некоторой информации, актрисе из "Солдат удачи" грозит штраф порядка 30 тыс. рублей. Дело передали в суд.
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