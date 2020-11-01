"Очень критично": Карпович подкосили проблемы с Прилучным

"Очень критично": Карпович подкосили проблемы с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/globallookpress.com
Звезда "Папиных дочек" сильно похудела на фоне переживаний

Мирославу Карпович очень подкосили проблемы в отношениях с Павлом Прилучным – говорят, что разведенный актер бросил возлюбленную и хочет вернуться к бывшей жене. Звезда сериала "Папины дочки" испытывает сильный стресс из-за которого похудела до критического состояния, рассказал приятель артистки.

Карпович продолжает хранить молчание, отказываясь отвечать на вопросы о своей личной жизни. Кинозвезда старается не показывать всех своих переживаний: сначала ее обвиняли в развале семьи Прилучного, а теперь говорят, что актриса страдает заслуженно.

"Но на самом деле она просто в ауте", – признался знакомый Мирославы в беседе с "Комсомольской правдой". По его словам, артистка похудела до 46 кг, что при ее росте "очень критично". 

Слухи о разрыве Карпович и Прилучного появились не так давно. Знакомые актрисы предположили, что "Мажор" просто испугался столь быстрого развития отношений и теперь хочет вернуться к Агате Муцениеце. Впрочем, бывшей актера следить за его похождениями уже некогда.

Тем не менее звезда "Папиных дочек" продолжает видеться с Павлом – они вместе играют в спектакле "Косметика врага". А недавно актеров заметили во время похода в супермаркет.

Карина СИРАЗОВА

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