Стало известно о состоянии исполнительницы хита "Мальчик мой" после новостей о коме

Стало известно о состоянии исполнительницы хита "Мальчик мой" после новостей о коме
Светлана Владимирская. Кадр youtube.com
Знакомый прокомментировал появившиеся в СМИ тревожные сообщения

СМИ выяснили, что певица Светлана Владимирская, которая якобы заразилась коронавирусом, попала в больницу с пневмонией, а потом впала в кому. Друг артистки Алексей Рагс опроверг информацию о ее плохом состоянии. 

По его словам, знаменитость и правда оказалась в больнице. Однако она в сознании, шутит и смеется. Владимирская идет на поправку. Из-за чего именно артистка попала на больничную койку, Рагс рассказывать не стал, но информацию о коронавирусе опроверг, выяснил "Стархит". 

Ранее сообщалось, что Владимирская попала в больницу две недели назад. Сотрудница больницы поведала журналистам печальные известия. 

Владимирская стала популярной в 1990-е благодаря хиту "Мальчик мой". Несмотря на то, что ее имя уже сошло с уст общественности, она продолжает выступать. В середине нулевых знаменитость часто участвовала в телевизионных шоу. Также артистка состоит в религиозной общение "секта Виссариона" и воспитывает четверых детей.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Армения объяснила мольбу к России о помощи с конфликтом в Карабахе

Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ

В день гибели малайзийского "Боинга" в Донбассе находился украинский "Бук"

Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей