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СМИ выяснили, что певица Светлана Владимирская, которая якобы заразилась коронавирусом, попала в больницу с пневмонией, а потом впала в кому. Друг артистки Алексей Рагс опроверг информацию о ее плохом состоянии.
По его словам, знаменитость и правда оказалась в больнице. Однако она в сознании, шутит и смеется. Владимирская идет на поправку. Из-за чего именно артистка попала на больничную койку, Рагс рассказывать не стал, но информацию о коронавирусе опроверг, выяснил "Стархит".
Ранее сообщалось, что Владимирская попала в больницу две недели назад. Сотрудница больницы поведала журналистам печальные известия.
Владимирская стала популярной в 1990-е благодаря хиту "Мальчик мой". Несмотря на то, что ее имя уже сошло с уст общественности, она продолжает выступать. В середине нулевых знаменитость часто участвовала в телевизионных шоу. Также артистка состоит в религиозной общение "секта Виссариона" и воспитывает четверых детей.
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