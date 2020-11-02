Тяжелое эмоциональное состояние: Борисова о причине исчезновения Губина

Тяжелое эмоциональное состояние: Борисова о причине исчезновения Губина
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость сравнила певца с отшельником

Андрей Губин давно перестал появляться на публике, а вчера стало известно, что близкие певца даже не знают, где он сейчас находится. Дана Борисова рассказала, почему артист мог так неожиданно исчезнуть. 

С беседе с журналистами звезда рассказала, что сейчас Губин – отшельник, который не желает ни с кем разговаривать. 

"У него тяжелое эмоциональное состояние", – отметила Борисова. 

Знаменитость назвала коллегу очень талантливым человеком, которого очень не хватает на российской сцене. При этом телеведущая добавила, что раньше, когда певец был известен и интересен публике, он был более расположен к общению, пишет "Вечерняя Москва". 

Борисова также рассказала, что не знает, где сейчас может находиться Андрей Губин. 

Однако, кажется, что исчез артист не для всех. Близкий друг певца поспешил успокоить перепуганных фанатов и рассказал журналистам, что сейчас Губин отдыхает в Египте, у него все хорошо, передает "StarHit".

Напомним, что ранее близкие артиста забили тревогу: певец уже два месяца не выходит на связь. Многие связывают его исчезновение с болезнью: у Губина левосторонняя прозопалгия лица. 

Отмечается, что певец, который уже давно ведет закрытый образ жизни, ранее уже пропадал, но в этот раз его исчезновение слишком затянулось. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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