"Не дает общаться с сыном": вновь ставшая бабушкой Пугачева воюет с родственниками

"Не дает общаться с сыном": вновь ставшая бабушкой Пугачева воюет с родственниками
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна запрещает племяннику поддерживать связь с наследником

Алла Пугачева решила сделать доброе дело и спасти сына своего племянника Влада от отца, который страдал от зависимости. Сейчас мальчик живет в приемной семье, у него все хорошо. Однако родственники такой жест Примадонны не оценили. 

Вторая жена Влада в разговоре с журналистами призналась, что певица не дает отцу увидеться с сыном. Сейчас племянник Аллы Борисовны очень хочет вернуть себе ребенка, но Пугачева не дает ему это сделать, потому что уверена, что психика мальчика уже сформирована, а общение с отцом лишь навредит ему. 

"Алла Борисовна не дает общаться Владу с сыном", – пожаловалась супруга племенника Пугачевой. 

В программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ жена Влада Гузель, которая не так давно родила мужчине девочку, рассказала, что ее избранник сейчас расклеил по всей квартире фотографии мальчика и надеется, что сможет его вернуть. 

Женщина также подчеркнула, что Алла Борисовна никак не помогает их семье. При этом пара живет в квартире, которую им подарила Примадонна.

А вот сын Влада сейчас живет в семье водителя Примадонны. Мальчик всем обеспечен, часто бывает на море и общается со своей биологической матерью. 

Ранее стало известно, что певица подарила внучатому племяннику, которого она считает своим приемным сыном, роскошную квартиру в московской новостройке.

Юлия МИХАЙЛОВА

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