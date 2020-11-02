Шоу не раз шокировало россиян курьезными случаями в эфире

Телевизионная игра "Поле чудес" вот уже несколько десятилетий приковывает к себе внимание зрителей. Бессменный ведущий шоу Леонид Якубович очаровал не одно поколение россиян. Конечно, за долгую историю на игре было немало эксцессов. Так, однажды участник викторины настолько разнервничался, что лишился сознания прямо во время эфира.

Огромное яйцо и впечатлительный психиатр

Эта история запомнилась многим зрителям шоу. Тогда участник игры, хабаровский медик Эдуард Моисеевич бухнулся в обморок после того, как узнал о крупном выигрыше. Однако сначала мужчина успел поскандалить.

На счастье россиянина ему выпал сектор "Приз". Телеведущий, дабы накалить обстановку в студии начал уговаривать игрока отказаться от черного ящика и вместо этого забрать $2 тысячи. Однако мечтой хабаровчанина был снегоход, а для его покупки средств бы не хватило, и он отказался.

Тогда Якубович вскрыл ящик и достал оттуда огромное яйцо. Мужчина пришел в ярость. Он посчитал, что его облапошили, и начал кричать на всю студию. Однако ведущий разбил яйцо, в котором оказался конверт с $10 тысячами. Россиянин не смог выдержать таких волнений и потерял сознание.

Лишили главного приза

Весьма печальный инцидент случился с мужчиной, в руках которого почти оказался автомобиль Volvo-850. Финалист практически разгадал слово (название водяного воробья), однако несдержанный зритель за несколько секунд до того, как он произнес заветное слово, выкрикнул: "Оляпка".

В итоге, задание пришлось сменить, и расстроенный россиянин уже не смог дать правильный ответ, напоминает издание "Экспресс газета"

Странные подарки

Немало забавных случаев связано с презентами. Так, за время телешоу ведущему дарили кусок асфальта с нарисованным ребенком рисунком, статую из навоза в виде дрозда, несколько соток земли в Магаданской области и многое другое.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как Якубович прыгнул из окна на съемках рекламы. Ведущий "Поле чудес" едва не повредил себе позвоночник.

