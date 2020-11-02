Джиджи Пройетти скончался в Риме

Умер известный итальянский актер. Это случилось рано утром, в 05:30 по местному времени, 2 ноября – в день его 80-летнего юбилея.

Актеру диагностировали коронавирус. Также у него возникла сильная тахикардия (усиленное сердцебиение).

Две недели назад Джиджи Пройетти пожаловался на боли в сердце. Приехавшие по вызову врачи увезли знаменитость в больницу, пишет Messaggero.

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне, 1 ноября. ночью ему стало хуже. Несмотря на все усилия медиков, спасти знаменитость не удалось.

Известность Пройетти принесли комические роли. Кроме того, он был театральным режиссером, телеведущим, озвучивал героев таких голливудских звезд, как Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлонеи других, отмечает телеканал "360".



В последний день октября сообщалось о кончине знаменитого шотландского актера. Шон Коннери, которого называли лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда, умер в 90 лет.