Никто не догадывался, что на самом деле убило артиста

Смерть Александра Числова сразу обросла скандальными подробностями. Артиста обвинили в скверном образе жизни и пристрастии к бутылке. Причиной смерти называли пневмонию, однако детали трагедии долгое время скрывались. Раскрыть тайну знаменитости решилась его племянница Светлана.

Оказалось, что артист "Дальнобойщиков" страдал очень серьезным недугом – Числов был инфицирован ВИЧ. Свои слова родственница именитого актера подтверждает тем, что лично занималась похоронами дяди, а значит, получала все документы по этому делу.

"Я же лично видела и заключение врача о причинах смерти", - заявила женщина в интервью изданию "Дни.ру".

Светлана пояснила, что к воспалению легких привел как раз СПИД. Знаменитый артист умирал в престижном центре профилактики и борьбы с этой страшной болезнью, который расположен на Соколиной горе.

Напомним, Числов ушел из жизни летом прошлого года. Печальное событие сразу обросло морем слухов. Поговаривали, что перед смертью артист отказывался есть из-за страха, что ему что-то подсыпают в еду. Александр предполагал, что его хотят убить из-за наследства.