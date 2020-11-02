Артист "Аншлага" опубликовал редкий снимок наследника

Сегодня, 2 ноября, день рождения отмечает супруга Владимира Винокура Тамара. В социальных сетях самые близкие поздравили артистку балета с важным праздником.

Владимир Винокур выложил на своей странице в "Инстаграм" трогательный снимок, на котором запечатлены бабушка и внук Федор. На снимке балерина и ее наследник стоят в похожих костюмах и, похоже, занимаются спором.

"Внук Федя, поздравил бабушку с Днём Рождения! Молодцы, надо "качаться"! Балет, бывшим не бывает! Ура!" – подписал снимок артист "Аншлага".

В комментариях пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям. Многие фанаты отметили, что внук и бабушка очень похожи. "Дорогую Тамару с днём рождения! Огромного здоровья", "С днем Рождения! Федечка похож на бабушку", "Какие вы классные", "Внук очень похож на бабушку", "Так выглядите прекрасно, натурально главное без всяких ботаксов. Умница и красавица", "Вот она копия бабули", "Вот это да! Федр похож на бабушку!" – написали поклонники.

Поздравила Тамару Первакову и ее дочь, которая опубликовала в социальной сети целую серию архивных снимков.

Ранее Владимир Винокур показал первый "театральный этюд" внука Феди. Мальчик решил пойти по стопам звездного деда и уже во всю практикуется в театральном мастерстве.