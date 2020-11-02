Проблемы со здоровьем начались у ведущего много лет назад

Борис Корчевников постепенно становится все более откровенным со своими зрителями. Если раньше он старался не комментировать проблемы со здоровьем, то сегодня решился рассказать о новом заболевании, доселе неизвестном верным почитателям телеведущего. Оказалось, практически сразу после появления на свет Борис перенес менингит.

Это опасная болезнь и стала причиной проблем со слухом. На такие откровения артиста подвигла история гостя его программы актера Андрея Соколова, который тоже страдал этим недугом в детстве.

"Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия", – признался Корчевников в эфире передачи "Судьба человека".

По его словам, именно это заболевание сильно сказалось на состоянии организма. Борис рассказал, что был глух на одно ухо уже к трем годам. Да и остальные проблемы, скорее всего – отголоски пережитого менингита.

Кстати, страшная болезнь повлияла и на крепость здоровья Соколова. За 58 лет артисту довелось 15 раз быть под наркозом.