Ольга Коняхина осталась без работы и средств к существованию

Несколько лет назад София Ротару добилась того, что ее помощницу Ольгу Коняхину посадили в тюрьму на 6 лет за мошенничество с организацией концертов. Сейчас женщина на свободе, но до сих пор боится свою бывшую начальницу и едва сводит концы с концами.

В студии передачи "Звезды сошлись" Коняхина рассказала, что сейчас снимает квартиру в Подмосковье, но даже на нее не хватает, потому что ей приходится работать с малоизвестными артистами. Да и в период пандемии на концертах вряд ли можно хорошо заработать.

О времени, которое ей пришлось провести в тюрьме, экс-директор Ротару вспоминает с ужасом.

"Это очень страшно! Самое страшное в тюрьме – это невозможность побыть одной и купить себе то, что ты хочешь купить", – пожаловалась Коняхина.

Не обошлось и без издевательств со стороны других заключенных, которые часто подшучивали над менеджером из-за скандала с Софией Ротару.

К слову, Коняхина очень боится вновь встретиться с артисткой. "Не хочу к ней даже приближаться!" – воскликнула Ольга.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что Софию Ротару обокрали в Крыму на 6 миллионов.