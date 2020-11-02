Артисту было 65 лет

Сегодня стало известно о трагедии в сфере кинематографа. Из жизни ушел любимец миллионов Александр Немченко. Артист много снимался в кино, но особенно запал в душу советскому зрителю своей ролью "Весельчака" в легендарной военной киноленте "В бой идут одни "старики"".

Известно, что знаменитый артист страдал тяжелой формой диабета. Почитатели таланта Немченко даже собирали для него деньги.

О трагедии сообщили сотрудники Винницкого театра им. Николая Садовского. Грустное известие и соболезнования родным и близким опубликованы на странице культурного учреждения в "Фейсбук".

В главной кинокартине своей жизни Немченко сыграл улыбчивого и никогда не унывающего барабанщика поющей эскадрильи. Артист также успел сняться в четырех кинолентах, среди которых "Кислородный голод", "Право руководить", и другие. Большую часть времени Немченко посвящал игре в театре – там он исполнял 122 роли.

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