Звезда сериала "Чики" рассказала о зависимости

Звезда сериала "Чики" рассказала о зависимости
Варвара Шмыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушке сложно справиться со свалившейся на нее известностью

Многие кинокритики назвали Варвару Шмыкову открытием года. Актриса, которая стала известна благодаря сериалу "Чики", призналась, что ей не всегда легко справиться с популярностью и большими объемами работы, поэтому иногда она "убегает от реальности" с помощью алкоголя. 

В интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Собчак, Варвара рассказала, что сейчас ходит к психотерапевту, чтобы обсуждать те проблемы, которые ее особенно беспокоит. Одной из них стало пристрастие к алкоголю. 

"Я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться. Потому что все-таки ты убегаешь от реальности. Мне почему-то всегда казалось, да просто весело напиться и орать там, танцевать, бегать, лежать, что угодно", – разоткровенничалась Шмыкова. 

Но сейчас она начала понимать, что с алкоголем нужно быть аккуратнее, поэтому перестала употреблять спиртное. 

Психотерапевт также помогает справиться актрисе с паническими атаками, которые начали появляться из-за постоянной работы, и жесткой критики со стороны пользователей социальных сетей. 

Ранее стало известно, что съемочную группу сериала "Чики" обстреляли в Кабардино-Балкарии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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