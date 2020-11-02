Девушке сложно справиться со свалившейся на нее известностью

Многие кинокритики назвали Варвару Шмыкову открытием года. Актриса, которая стала известна благодаря сериалу "Чики", призналась, что ей не всегда легко справиться с популярностью и большими объемами работы, поэтому иногда она "убегает от реальности" с помощью алкоголя.

В интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Собчак, Варвара рассказала, что сейчас ходит к психотерапевту, чтобы обсуждать те проблемы, которые ее особенно беспокоит. Одной из них стало пристрастие к алкоголю.

"Я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться. Потому что все-таки ты убегаешь от реальности. Мне почему-то всегда казалось, да просто весело напиться и орать там, танцевать, бегать, лежать, что угодно", – разоткровенничалась Шмыкова.

Но сейчас она начала понимать, что с алкоголем нужно быть аккуратнее, поэтому перестала употреблять спиртное.

Психотерапевт также помогает справиться актрисе с паническими атаками, которые начали появляться из-за постоянной работы, и жесткой критики со стороны пользователей социальных сетей.

Ранее стало известно, что съемочную группу сериала "Чики" обстреляли в Кабардино-Балкарии.