Знаменитости не стало на 38 году жизни

В литературной среде настоящее горе – этот мир покинула известная писательница, автор ряда фантастических книг Кира Измайлова. Об этом сообщают СМИ.

Обстоятельства смерти создательницы захватывающих романов "Безобразная Жанна", "Старое платье королевы", "Тайна третьей невесты" и других окутаны тайной. Журналистам удалось выяснить, что знаменитость перестала выходить на связь около недели назад. Тревогу забила ее сестра.

В итоге стражи порядка решили проверить жилище Измайловой. По приезду их ждало грустное зрелище – по предварительным данным, писательница была мертва порядка трех дней. Правоохранители обнаружили тело литератора на кухне.

Примечательно, что дверь в квартиру была не заперта. В обстоятельствах этого загадочного дела будут разбираться компетентные органы, пишет телеграм-канал Mash.

Сегодня также стало известно о трагедии в кинематографе. На 66-м году жизни скончался артист легендарной военной киноленты "В бой идут одни "старики"" Александр Немченко. Сообщалось, что знаменитый актер страдал тяжелой формой диабета.