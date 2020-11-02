Его супруга настаивает, что это не является постыдным фактом

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе уже около пяти лет, однако выяснилось, что режиссер знает не все о прошлом своей молодой жены. Актриса призналась, что раньше ходила к психоаналитику, чем очень удивила супруга.

В последнее время звездная пара вместе работала над сериалом "Псих", премьера которого состоится уже через несколько дней. Сценарий написала Паулина Андреева – для актрисы это первый подобный опыт. Звезда "Метода" побеседовала с мужем о создании картины в программе "Кино в деталях".

Паулина упомянула, что при написании сценария использовала собственный опыт, когда в прошлом ходила к психоаналитику. "В каком смысле?" – удивился Бондарчук. Продолжение разговора выйдет позже, в Сети пока что появился только тизер программы, передает "7 дней".

В свежем интервью GQ Андреева раскрыла эту тему более подробно:

"У меня был опыт психоанализа. И были классические предубеждения на его счёт, но сейчас я считаю его обязательным, как психологическую гигиену. Это не стыдно, это не означает, что вы нездоровы ".

Актриса уточнила, что психоанализ помогает разобраться в себе, в своих чувствах и потребностях, а также избавиться от внутренней пустоты и тревоги. Слова звезды приводит "Кино-Театр.ру".

Напомним, что недавно Бондарчук и Андреева закончили ремонт в своей новой квартире и теперь готовятся к переезду. Кроме того, стали ходить слухи о грядущем пополнении в семье режиссера.