Женщину наконец смогли перевезти в Москву

В конце октября светская обозревательница Божена Рынска обратилась за помощью к своим подписчикам. Журналистка сообщила, что ее приемная мать находится в критическом состоянии, и ее нужно перевезти из Киева в Москву. Сделать это самостоятельно Рынска не могла, так как ее не пускали на Украину из-за карантинных мер. На помощь пришел Максим Галкин.

В личном аккаунте на "Фейсбук" Божена поделилась радостной новостью – проблема наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Сегодня приемную мать журналистки повезли в российскую столицу. Транспортировку организовал муж Аллы Пугачевой.

Спасибо всем, кто давал разумные советы. Больную погрузили в реанимобиль. Едет в Москву с врачом. Сейчас обезболят. Ещё раз - все это стало возможным благодаря Максиму Галкину. Опубликовано Боженой Рынской Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

Подписчики Божены отметили благородный поступок юмориста.

"Поклон Максиму, да будет он здоров и благополучен", "Большое спасибо Максиму. Есть на свете Люди!" – прокомментировали пользователи Сети.

Максима Галкина любят не только за благородство, но и за неиссякаемое чувство юмора. Так, недавно артист пошутил над своими детьми, двойняшками Гарри и Лизой.