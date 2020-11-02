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В конце октября светская обозревательница Божена Рынска обратилась за помощью к своим подписчикам. Журналистка сообщила, что ее приемная мать находится в критическом состоянии, и ее нужно перевезти из Киева в Москву. Сделать это самостоятельно Рынска не могла, так как ее не пускали на Украину из-за карантинных мер. На помощь пришел Максим Галкин.
В личном аккаунте на "Фейсбук" Божена поделилась радостной новостью – проблема наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Сегодня приемную мать журналистки повезли в российскую столицу. Транспортировку организовал муж Аллы Пугачевой.
Спасибо всем, кто давал разумные советы. Больную погрузили в реанимобиль. Едет в Москву с врачом. Сейчас обезболят. Ещё раз - все это стало возможным благодаря Максиму Галкину.Опубликовано Боженой Рынской Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
Подписчики Божены отметили благородный поступок юмориста.
"Поклон Максиму, да будет он здоров и благополучен", "Большое спасибо Максиму. Есть на свете Люди!" – прокомментировали пользователи Сети.
Максима Галкина любят не только за благородство, но и за неиссякаемое чувство юмора. Так, недавно артист пошутил над своими детьми, двойняшками Гарри и Лизой.
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