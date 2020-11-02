Галкин спас умирающую в Киеве мать известной журналистки

Галкин спас умирающую в Киеве мать известной журналистки
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщину наконец смогли перевезти в Москву

В конце октября светская обозревательница Божена Рынска обратилась за помощью к своим подписчикам. Журналистка сообщила, что ее приемная мать находится в критическом состоянии, и ее нужно перевезти из Киева в Москву. Сделать это самостоятельно Рынска не могла, так как ее не пускали на Украину из-за карантинных мер. На помощь пришел Максим Галкин.

В личном аккаунте на "Фейсбук" Божена поделилась радостной новостью – проблема наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Сегодня приемную мать журналистки повезли в российскую столицу. Транспортировку организовал муж Аллы Пугачевой.

Спасибо всем, кто давал разумные советы. Больную погрузили в реанимобиль. Едет в Москву с врачом. Сейчас обезболят. Ещё раз - все это стало возможным благодаря Максиму Галкину.

Опубликовано Боженой Рынской Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

Подписчики Божены отметили благородный поступок юмориста.

"Поклон Максиму, да будет он здоров и благополучен", "Большое спасибо Максиму. Есть на свете Люди!" – прокомментировали пользователи Сети.

Максима Галкина любят не только за благородство, но и за неиссякаемое чувство юмора. Так, недавно артист пошутил над своими детьми, двойняшками Гарри и Лизой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Впервые с 2014 года: евро подорожал до 94 рублей

Рубль продолжает падение

Еще год по графику: крымчанам озвучили худший сценарий по водоснабжению

В регионе не нашлось новых запасов питьевой воды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей