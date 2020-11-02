По мнению ведущего, власти республики демонстрируют свою слабость

Журналист Владимир Соловьев эмоционально отреагировал на политику действующего белорусского лидера Александра Лукашенко за плохие условия содержания в тюремных изоляторах, в которых находятся граждане, задержанные во время уличных протестов.

Ранее в Сети опубликовали интервью белорусской спортсменки Елены Левченко, входящей в состав баскетбольной сборной страны. Ее арестовали и отвезли в СИЗО в Минске. Елена поведала о том, в каких условиях пережила время в заключении.

По мнению журналиста, государству не следует демонстрировать столь жестокую позицию по отношению к оппозиции, потому что таким образом официальный Минск показывает свою нестабильность и мелочность. Соловьев уверен, что силовики совершали издевательства по отношению к тем, кто был задержан – отказывались водить арестованных в душ и не пускали на прогулку в пределах изолятора, не позволяли спать на матрасах, заставляя вместо этого лежать на бетоне. Таким образом, уверен Соловьев, представители правопорядка "мелко гадили" арестованным.

"Сейчас Средневековье что ли? Лукашенко считает, что так сможет что-то доказать?" – негодует ведущий.

Журналист выразил уверенность в том, что описанные случаи произошли по вине "мерзавца и садиста", который дал соответствующие распоряжения правоохранительным органам. Соловьев добавил, что задержанные вовсе не преступники и не уголовники, а лишь "правонарушители", и издевательства по отношению к ним неприемлемы.

Ранее Соловьев заявил, что обозначение Украины как "бывшей УССР" в белорусском ТВ является своего рода реакцией на отказ Киева признать Лукашенко легитимным президентом республики.