Телезвезда намерена наказать обидчика

Дана Борисова шокировала общественность новостью о том, что экс-супруг Максим Аксенов избил их общую дочь Полину. На ногах и руках девочки остались огромные гематомы от ремня, также у нее вывихнут палец. Телеведущая не собирается закрывать глаза на произошедшее – она обратилась за помощью к адвокату.

Отмечается, что инцидент произошел в минувший четверг. Полину пригласила в гости бабушка, мать Максима Аксенова. В квартире были также дедушка и отец девочки. В какой-то момент бизнесмен вышел из себя. Он повалил 13-летнюю наследницу на пол и беспрепятственно начал ее избивать.

Борисова призналась, что после произошедшего они с дочерью не знали, что делать. В итоге было принято решение обратиться к адвокату. Хотя сама Полина всячески пытается оправдать отца, передает Super.ru.

"Какую-то ответственность он за это понесет, мне уже адвокат позвонил. Я пока не знаю, как именно, мы побои не стали снимать, но точно что-то с этим сделаем", – заявила Борисова.

По словам Полины, Аксенов не раз поднимал на нее руку. Тогда Дана только вернулась с реабилитации и не знала о насилии в семье.

Напомним, Дана Борисова и Максим Аксенов состояли в гражданском браке. Спустя год после рождения дочери пара распалась. Пока телезвезда лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, Полина жила у отца. Некоторое время после восстановления Борисова не могла общаться с наследницей, так как этому препятствовал бизнесмен. Дане пришлось добиваться возможности воспитывать ребенка через суд.

Ранее Дана Борисова высказалась о причине исчезновения Андрея Губина.