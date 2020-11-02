Актер винит во всем свою публичную профессию

За плечами Андрея Соколова – более 70 киноролей, работа на телевидении и даже собственный роман. Однако популярность сыграла с актером злую шутку: ему и его близким не раз угрожали, кроме того, именно излишний интерес к личной жизни артиста погубил его отца. Такое заявление сделал Соколов в эфире телеканала.

Отец звезды Алексей Соколов скончался около года назад, однако сын с ним практически не общался. Дело в том, что за пару лет до трагедии к родителю актера пришла некая журналистка. Алексей Сергеевич дал ей откровенное интервью, в котором рассказал о женщинах знаменитого сына. После этого Соколов перестал общаться с отцом.

"В том, что написанная статья подорвала ему здоровье категорически, я абсолютно уверен",

– заявил актер, отметив, что последствия любопытства прессы порой бывают плачевными. На похороны отца артист не поехал, а лишь позже сходил на кладбище. При этом сейчас обиды на родителя он не держит, рассказал Андрей Соколов в программе "Судьба человека".

Кинодебютом актера стал фильм 1987 г. "Она с метлой, он в черной шляпе", однако популярность пришла к нему после следующей работы "Маленькая Вера". Картина стала одним из символов эпохи перестройки, так как в ней впервые в советском кинематографе показали откровенную сцену интимной близости. Главную роль сыграл Соколов.