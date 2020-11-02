Автор "Голубой луны" расставил заново свои жизненные приоритеты

Певица Азиза поведала о здоровье Бориса Моисеева, с которым общается с давних пор. По ее словам, артисту пришлось пережить все испытания, включая тяжелую болезнь, чтобы осознать все ценности жизни.

Однажды, призналась певица, Бориса накрыла депрессия – он отошел на второй план, его концерты и гастроли стали отменять. Из-за этого у Моисеева сменился круг общения – теперь музыкант весьма избирателен, когда речь идет о людях. Среди тех, кто о нем не забывал – Алла Пугачева и арт-директор Сергей Горох.

Азиза поддерживает общение с артистом. Борис себя вполне нормально чувствует, вопреки всеобщему мнению о постельном режиме и неизлечимой болезни. Не так давно артистка созванивалась с Моисеевым по телефону: тот вполне внятно и самостоятельно отвечал на вопросы, несмотря на медлительную и затянутую речь.

Пережитый инсульт, считает певица, заставил Моисеева взглянуть на жизнь по-другому: теперь артист может радоваться обыденным вещам: природе, животным и добрым словам, передает "Собеседник".

"За Борьку можно не волноваться. Не пропадет!", – уверена Азиза.

Ранее Маркс Толкач, брат Моисеева, сообщил, что не может поговорить с Борисом уже несколько месяцев, а его директор Сергей Горох говорит неправду, заявляя о хорошем состоянии артиста.