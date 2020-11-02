Избранником актрисы стал бывший боксер

В августе стало известно о том, что Юлия Зимина вышла замуж. Имя супруга звезда "Кармелиты" держала в секрете. Однако, как известно, все тайное в конечном итоге становится явным. Выяснилось, кому актриса отдала свои руку и сердце.

Избранником Юлии Зиминой стал Денис Новиков, бывший профессиональный боксер. После того, как ему сломали нос, мужчина решил завершить карьеру и уйти в бизнес. Вместе с другом Новиков открыл клуб единоборств в Москве. Однако по каким-то причинам проект прогорел.

Сейчас Денис – генеральный директор в компании, предоставляющей бухгалтерские услуги, передает "Экспресс Газета".

Отмечается, что телеведущая стала второй по счету супругой Новикова. Сама артистка замуж вышла впервые.

Напомним, первым избранником Зиминой стал ее коллега по сериалу "Кармелита" Владимир Череповской. Расставание пары произошло из-за того, что актер жутко ревновал возлюбленную.

Затем Юлия встречалась с артистом Максимом Щеголевым. Их роман продлился три года. Ради "красавицы-цыганки" актер бросил жену и двоих детей.

В список бывших избранников ведущей передачи "Доброе утро" входит также Андрей Карр. В 2015 году Зимина подарила ему дочь Симону. Однако серфер не планировал брать телезвезду в жены. Отсутствие перспектив свело отношения на нет.

Ранее стало известно, что на свадьбе Зиминой присутствовала телеведущая Лариса Гузеева.