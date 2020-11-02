Подозреваемым в мошенничестве удалось присвоить себе не одну квартиру, поведал знакомый

Многие не могут поверить, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин могли отнять имущество у вдовы Алексея Баталова. Пока следователи ведут собственную проверку, журналисты продолжают опрашивать знакомых актрисы и ее мужа. Подозреваемые в мошенничестве проделывали подобное уже не раз, рассказал продюсер Марк Рудинштейн.

По его словам, артистка из "Интердевочки" с супругом пытались проникнуть на светские мероприятия и телешоу, чтобы сблизиться со знаменитостями. Присутствию пары сначала удивлялись, ведь Цивина и Дрожжину практически никто не знал, но тем не менее двери на похороны и банкеты для них все же были открыты.

Рудинштейн поделился: по слухам, Цивин был вторым помощником какого-то депутата. Тот факт, что супругов сейчас пытаются "вытащить", может говорить о поддержке кого-то из Думы, предположил продюсер.



Он также уверяет, что видел документы подозреваемых на недвижимость – Наталье и Михаилу удалось обмануть многих, в том числе и хороших артистов. Супруги втирались в доверие: приносили продукты и ухаживали за одинокими звездами.

"Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь",

– объяснил Рудинштейн. Однако с семьей Баталова эта схема в итоге не сработала. Продюсер заключил в разговоре с "Московским комсомольцем", что в разборки уже вмешался Никита Михалков:

"Это гарантия того, что дело на тормозах не спустят. Ведь и Бастрыкин [Председатель Следственного комитета России – прим. ред.] потребовал защитить семью Баталовых. Значит, и Путин в курсе".

О том, что Дрожжина и Цивин "отжимали" квартиры ранее также говорила бывшая домработница звезды. А вот Любовь Толкалина, ученица исполнителя одной из главных ролей в фильме "Москва слезам не верит", считает иначе. По ее мнению, никакого мошенничества не было, а скандал просто раздули журналисты.