У критика плохие отношения с некоторыми артистами

В скором времени на НТВ стартует шоу "Суперстар! Возвращение", в котором примут участие звезды 90-х. Судить выступления будут композитор Виктор Дробыш, певица Марув и критик Сергей Соседов. Одна из участниц массовки рассказала, что у последнего случился конфликт с Богданом Титомиром.

Соседов начал комментировать выступление исполнителя хита "Делай как я". От этого Богдан Титомир пришел в ярость.

"Я тебе устрою за кулисами, не попадайся мне на глаза!" – заявил певец.

По словам зрительницы, слова артиста были сказаны не в шутливой форме, а на полном серьезе.

"Со стороны это выглядело очень агрессивно, выпад Титомира был злобный", – рассказала она.

Женщина отметила, что после съемок она вместе с другими участницами массовки решила поддержать Соседова. По ее словам, Сергею было крайне неприятно терпеть такое отношение со стороны Титомира.

Также у известного критика не сложились отношения с Лолитой. Певица является ведущей музыкального шоу. Отмечается, что звезда постоянно издевается над Соседовым и перебивает его, не давая закончить мысль, передает "Собеседник".

Кстати, недавно Сергей Соседов попал в громкий скандал. Руководство Первого канала намерено подать иск на критика после его высказываний о передаче "Голос".