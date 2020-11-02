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В скором времени на НТВ стартует шоу "Суперстар! Возвращение", в котором примут участие звезды 90-х. Судить выступления будут композитор Виктор Дробыш, певица Марув и критик Сергей Соседов. Одна из участниц массовки рассказала, что у последнего случился конфликт с Богданом Титомиром.
Соседов начал комментировать выступление исполнителя хита "Делай как я". От этого Богдан Титомир пришел в ярость.
"Я тебе устрою за кулисами, не попадайся мне на глаза!" – заявил певец.
По словам зрительницы, слова артиста были сказаны не в шутливой форме, а на полном серьезе.
"Со стороны это выглядело очень агрессивно, выпад Титомира был злобный", – рассказала она.
Женщина отметила, что после съемок она вместе с другими участницами массовки решила поддержать Соседова. По ее словам, Сергею было крайне неприятно терпеть такое отношение со стороны Титомира.
Также у известного критика не сложились отношения с Лолитой. Певица является ведущей музыкального шоу. Отмечается, что звезда постоянно издевается над Соседовым и перебивает его, не давая закончить мысль, передает "Собеседник".
Кстати, недавно Сергей Соседов попал в громкий скандал. Руководство Первого канала намерено подать иск на критика после его высказываний о передаче "Голос".
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