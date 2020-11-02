Звезда призналась, что нашла своего кровного родственника в соцсетях

Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова приоткрыла тайную завесу о своей семье – оказывается, у нее есть сводный брат по отцовской линии, с которым она уже пять лет общается. Своими откровениями звезда поделилась в микроблоге.

В "Сториз" знаменитость выложила короткое видео со своим сводным братом Кириллом, признавшись подписчикам, что ей удалось найти родственника в социальной сети в "Фейсбук". Кирилл – сын не так давно скончавшегося отца Анфисы, с которым у нее сложились довольно непростые отношения.

Отец Чеховой умер в прошлом году. Ведущая признавалась позднее, что испытывает чувство благодарности перед покойным родителем, несмотря на непростые взаимоотношения – он не обращал внимания на свою дочь, из-за чего у последней развилось впоследствии чувство ненужности.

Анфиса никогда не утаивала факт того, что ее мама после ухода отца из семьи стала работать в пяти местах – в столь неспокойное время родительница пыталась обеспечить себя и дочку, не получая алиментов. А отец знаменитости объявился вновь, лишь когда Чехова обрела известность. При этом он часто публично упрекал Анфису в том, что та не оказывает ему материальной поддержки, сообщает Bimru.

Не так давно Анфиса решила высказаться о теме домашнего насилия, поднятого из-за скандальной фразы ее коллеги Регины Тодоренко, что тумаки от супруга – вина самих женщин. По словам Чеховой, экс-ведущая "Орла и Решки" попросту неверным образом сформулировала свои мысли, за что обеспечила себе незаслуженную волну ненависти.