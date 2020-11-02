Артиста шокировали подробности о жизни его детей

Роман Жуков стал новым героем программы "На самом деле". Певец заявил, что нынешний избранник бывшей жены Елены избивает их общих детей. Звезда 90-х рассказал, что узнал шокирующие подробности от старшего сына Никиты.

Наследник артиста признался, что "отчим" Владислав не раз поднимал на него руку. В качестве доказательства была показана фотография избитого мальчика. Никита добавил, что жертвами домашнего насилия становились и другие дети.

"Сначала нормально сидели, смотрели телевизор, а потом он сказал переключить канал. Нам это не понравилось, и он кинул в меня стулом. Я резко побежал и увидел, что у меня локоть весь в крови… Потом он схватил ремень и начал бить сестренку", - рассказал подросток.

Услышав это, Роман Жуков пришел в ярость. Певец вызвал бывшую жену вместе с ее избранником на детектор лжи.

"Если это правда, то я их просто засужу", – заявил он.

Экс-супруга Жукова Елена поделилась своей версией. По ее мнению, артист попросту подкупил сына, чтобы опорочить ее честь. Также Елена сообщила, что Владислав – это ее хороший знакомый, а не любовник. Мужчина якобы никогда не был у нее дома.

Полиграфолог Роман Устюжанин расставил все точки над i. Эксперт доказал, что Роман Жуков настроил сына против матери и оклеветал Владислава.

Ранее Елена пожаловалась на то, что Жуков дает мало денег на шестерых детей.