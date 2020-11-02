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Стефани Бриту, известная по роли Самиры в сериале "Клон", впервые стала мамой. Фотографию малыша бразильская актриса уже опубликовала в "Инстаграм".
Мальчик родился вчера, 1 ноября. Врачи настояли на кесаревом сечении. Отцом ребенка стал российский юрист Игорь Рашковский – супруги поженились два года назад.
По некоторой информации, звезда "Клона" назвала сына Антонио Энрико, в честь деда Игоря и отца Стефани. Об этом сообщает "Дни.ру".
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