Актер решил быть ближе к помощнице

Загадочная гибель дочери Владимира Конкина обернулась обсуждением личной жизни самого актера. Так, семья обвиняет знаменитость в изменах своей покойной жене Алле с помощницей Еленой Переслени. Сын Ярослав поделился очередными деталями семейной драмы.

Наследник утверждает, что с директором артист из "Места встречи изменить нельзя" сблизился еще при жизни супруги. По словам Ярослава, из-за Елены отец буквально сослал Аллу в загородный дом, после чего женщина стала искать утешение в религии.

"Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, она сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал",

– рассказал сын Конкина. По его словам, покойная супруга не собиралась сдаваться и боролась за актера. Ей посоветовали сблизиться с Переслени: якобы мужчинам быстро надоедают любовницы, если впустить их в семью. Однако в итоге подруга выжила жену Конкина, добавил Ярослав.

По его словам, Елена вмешивалась и в отношения актера с детьми. Так, когда утонувшая в бассейне София после развода попросилась пожить у отца, Переслени обматерила наследницу Конкина с маленькой внучкой и пустила их в дом только после скандала.

В программе "Прямой эфир" Ярослав заключил, что считает помощницу отца той, кто разрушил его семью, поэтому общаться с ней не желает. О связи со знаменитым актером после ссоры наследник тоже предпочел бы забыть.

Алла Конкина умерла десять лет назад после борьбы с онкологией. По словам знакомых, овдовевший актер даже мог жениться на помощнице, ведь оба являются религиозными людьми. При этом адвокат семьи артиста его романтические отношения с Переслени отрицает.