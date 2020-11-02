Супруга "похищенного" готова обратиться в правоохранительные органы

Супруга двоюродного брата Леры Кудрявцевой Наталья Смирнова заявила о том, что ее мужа Сергея удерживают силой родственники телезвезды. Стало известно, что 15 сентября мужчину увез сожитель его родной сестры Светланы. С тех пор Сергей не появлялся дома.

Наталья Смирнова осталась одна с двумя маленькими детьми. По мнению женщины, Сергей на данный момент находится у сестры.

"Телефон у него забрали, поговорить с ним толком я не могу. И речь у него какая-то странная, как будто он под препаратами. Вместо этого от него приходят странные сообщения, очень неприятные", – поделилась она.

Женщина предположила, что СМС за ее супруга пишет кто-то другой. Ведь у двоюродного брата Леры Кудрявцевой нарушен вестибулярный аппарат, поэтому сообщения он всегда пишет с ошибками. А то, что приходит Наталье – абсолютно грамотные послания, передает "Комсомольская Правда".

Стало известно о том, что больше года назад Сергею Смирнову поставили страшный диагноз – аневризма головного мозга. Мужчине сделали операцию. Наталья рассказала, что после этого супруг перенес инсульт и две пневмонии.

"Было очень тяжело. Наша семья осталась фактически без средств к существованию. Мне приходилось и работать, и за мужем ухаживать", - призналась женщина.

При этом никто из родственников, в том числе Лера Кудрявцева, не поддерживали Сергея. Единственное, немного помогла его старшая сестра Татьяна.

Отмечается, что ссора Натальи Смирновой с родственниками Леры Кудрявцевой длится достаточно давно. Женщину обвиняют в том, что именно она довела Сергея до такого ужасного состояния.

Если мужа не удастся вернуть мирным путем, Наталья намерена обратиться в полицию.

Ранее появилась информация о том, что Наргиз отказалась общаться с Лерой Кудрявцевой.