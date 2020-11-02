Такую версию выдвинула внучка пропавшей

Стало известно о том, что мать покойного актера Александра Числова бесследно исчезла. 84-летняя женщина перестала отвечать на звонки, также она не появляется дома. Племянница артиста выдвинула свою версию, кто может быть причастен к пропаже бабушки.

Светлана Андрианова заявила, что подозревает Андрея Малахова и редакторов его передачи.

"Они же давно обрабатывают мою бабушку, помогают ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, дают адвокатов", – сообщила она.

Примечательно, что именно на шоу Андрея Малахова Валентина Александровна пожаловалась на внучку. Она заявила, что Светлана выгнала ее на улицу. Женщина также рассказала, что всячески помогала Андриановой встать на ноги: оплачивала ее учебу, давала деньги на проживание, передает портал "Дни.ру".

Сама Светлана отметила – то, что говорила бабушка, не соответствует действительности. По словам Андриановой, после того, как у Валентины Александровны сгорел дом, ее перевезли в Северодвинск, а позже помогли построить новый дом.

"Но у Малахова ее накрутили, что ей принадлежит и квартира, которую я у Числова купила еще при его жизни", – высказалась племянница покойного актера.

Светлана считает, что на данный момент бабушка находится у Малахова и его команды. Якобы пенсионерку активно "обрабатывают" для того, чтобы подготовить новые выпуски скандального шоу.

Ранее на Малахова накинулись из-за слов про Заворотнюк.