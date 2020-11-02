Вероятная беременность Серябкиной обрадовала поклонников

Вероятная беременность Серябкиной обрадовала поклонников
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Слухи об интересном положении певицы появились после праздничных фото

Не прошло и недели с тех пор, как стало известно о свадьбе Ольги Серябкиной, а певицу уже подозревают в беременности. Экс-солистка "Серебра" опубликовала серию снимков с праздничной фотосессии, после чего в Сети и заговорили о грядущем пополнении.

Артистка показала несколько кадров в разных образах – в обтягивающем вязаном платье и свободной пижамной блузе. Фигура бывшей подопечной Максима Фадеева на всех фото была скрыта. Возможно, именно это и натолкнуло поклонников на мысль, что звезда ждет ребенка:

"Мне кажется, Вы беременны", "Это прекрасное событие! Я тоже так думаю", "Есть ощущение, что на подходе еще одна хорошая новость!"

В комментариях Серябкину также завалили комплиментами – многим понравились ее свадебные снимки. Певице также желали любви и счастья с ее избранником:

"Самая красивая невеста", "Так приятно видеть тебя такой счастлив", "Эстетика", "Любви побольше тебе, будьте счастливы с Георгием".

Первые фото со свадьбы Серябкиной появились 30 октября. Избранником бывшей солистки "Серебра" стал Георгий Начкебия, ее бывший концертный директор. Торжественное событие прошло в Альпах в окружении близких пары.

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

На суде в Гааге опровергнута версия о причастности "Бука" к гибели "Боинга" MH17

Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

Россия поставит заслон НАТО на Кавказе - эксперт

Конфликт в Карабахе только на первый взгляд кажется локальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей