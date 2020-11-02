Снимок выложила мать девушки

Жена Стаса Михайлова Инна опубликовала на своей странице в "Инстаграм" несколько фотографий с детьми. В кадре появились ее дочь от первого брака Ева Канчельскис, а также две дочери от исполнителя хита "Все для тебя" Иванна и Мария.

Особое внимание пользователи Сети обратили на первую фотографию. На ней падчерица Михайлова сидит в обнимку с Филиппом Киркоровым. Оба широко улыбаются, смотря куда-то в сторону. Сама Инна пристроилась рядом, держа камеру.

Подписчики Инны завалили любимых женщин Стаса Михайлова комплиментами.

"Вы замечательные", "Девочки-красавицы, мама и папа – счастливые люди. Всего вам наилучшего!!!", "Какие красивые! Как всем идут наряды! Чудесного вечера!", "Все девочки как нежные цветочки", – написали восхищенные поклонники.

Напомним, Инна Михайлова состоит в браке со Стасом Михайловым с 2011 года. До этого женщина была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом. Ему Инна подарила сына Андрея и дочь Еву.

Также у артиста есть еще дети от предыдущего брака – сын Никита и дочь Дарья.

Ранее стало известно, что Ева Канчельскис восхитила общественность шикарными внешними данными. Девушка снялась на яхте в ярком купальнике.