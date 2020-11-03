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Ольга Бузова известна своей целеустремленностью. И если ведущая "Дома 2" решила чего-то добиться, то сомневаться в этом точно не стоит. Однако с покорением "Ледникового периода" возникли сложности. После очередного выпуска оценки жюри довели артистку до истерики.
Телеведущая почти каждый день проводит на льду, игнорируя дела и проблемы со здоровьем. Ее коллеги и поклонники отмечают, что с каждым выпуском профессионализм Бузовой растет, но, кажется, у судей другое мнение.
За прокат последнего номера жюри вновь поставили теледиве невысокие баллы. Сначала Ольга держалась, а вот уже за кулисами дала волю эмоциям, пишет "Собеседник.ру".
"Как так? Пашешь сутками, и все равно низкие оценки. Я была уверена, что поставят высокие баллы", – разрыдалась обиженная Бузова.
Успокоить звезду пыталась вся команда, но в чувство ее смог лишь партнер Дмитрий Соловьев. Мужчине понадобилось 5 минут, чтобы подобрать подходящие слова.
Но сдаваться знаменитость все равно не собирается. Оля уверена, что сможет дойти до финала.
Ранее стало известно, что на съемках "Ледникового периода" у Ольги Бузовой впервые отнялась рука.
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