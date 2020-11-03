Владимир Конкин оставил внучку без наследства

Владимир Конкин оставил внучку без наследства
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер в спешке продает квартиру покойной дочери

Владимир Конкин не раз заявлял, что тяжело переживает смерть любимой дочери. Сейчас актер почти не выходит из дома и не общается с журналистами. Однако многие засомневались в искренности чувств отца покойной Софии, когда он в спешке выставил на продажу квартиру, в которой проживала женщина. 

Жилье было куплено Владимиром Конкиным после развода дочери. В последнее время София с дочкой жила у своего бойфренда, а эту сдавали. 

Журналистам передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" удалось узнать, что сейчас недвижимость площадью в 25,5 квадратных метров продают за 6 миллионов рублей. В квартире сделан современный ремонт и есть все необходимое для жизни. Женщина, которая представляет интересы актера, рассказала, что Конкину эта квартира больше не нужна, поэтому он решил ее продать. 

Но на эту квартиру могла претендовать внучка Конкина Алиса, которая сейчас живет с братом Софии. По словам адвоката Павла Астахнова, маленькая девочка рискует остаться без наследства. 

"Тут нужно понять, имеет ли дочь право на эту недвижимость, куда пойдут деньги с продажи. Много вопросов возникает", – заявил правозащитник. 

Ранее отец внучки Конкина вышел на связь. Мужчина заявил, что готов заняться ее судьбой. Правда, когда решит проблемы с законом.

Юлия МИХАЙЛОВА

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