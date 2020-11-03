Певица не любит обсуждать младших брата и сестру

Лиза и Гарри Галкины в этом году пошли в первый класс. Кажется, что найти тех, кто не любит этих малышей, будет очень непросто. Однако, как оказалось, Кристина Орбакайте до сих пор не может окончательно смириться с появлением у Примадонны еще двух наследников.

В беседе с журналистами Орбакайте призналась, что изначально была против рождения Лизы и Гарри, потому что не поддерживает идею суррогатного материнства. Артистка также переживала, что новорожденным будет не хватать внимания, уточняет "TVcenter".

"Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я", – рассказала Орбакайте.

Возможно, Кристина была не рада появлению Лизы и Гарри на свет, потому что боится, что с ними придется побороться за огромное наследство Примадонны, предполагают журналисты. Но, скорее всего, блондинка просто ревнует, потому что в детстве ей не хватало внимания, в то время как ее брат и сестра выглядят счастливыми и любимыми, а их имена то и дело мелькают в СМИ.

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