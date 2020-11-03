Недавно мужчина преподнес звезде личный подарок

Вокруг персоны Светланы Светличной ходит немало слухов. Впрочем, сыгравшая роковую красотку в "Бриллиантовой руке" актриса сама зачастую их подогревает – то расскажет о нападении телевизионщиков, то о спланированном родственниками отравлении с целью захвата имущества.

А еще Светлану Афанасьевну периодически подозревают в слабости к молодым кавалерам. Очередным "фаворитом" легендарной артистки стал 37-летний коллега по звездному цеху Иван Николаев. Однако сам мужчина отрицает романтическую связь с 80-летней знаменитостью.

По словам Николаева, их со Светличной связывает дружба. Иван пояснил, что около десяти лет назад участвовал с актрисой в съемках, и с тех пор они поддерживают связь. О том, что отношения двух артистов достаточно теплые, свидетельствует и весьма личный презент – однажды Иван подарил Светлане Афанасьевне котенка.

А еще Николаев частенько заезжает в гости к одной из самых красивых женщин Советского Союза. В интервью изданию "Комсомольская правда" мужчина признается, что готов оказывать Светличной знаки внимания, в которых она так нуждается. Иногда он даже берет с собой друзей, чтобы повеселить актрису.

Кстати, некоторые особенно недоверчивые люди заподозрили Николаева в корыстных мотивах. Все-таки Светличная находится в почтенном возрасте и обладает богатым наследством. Однако Иван развеял эти мифы, заявив, что сам является владельцем "прекрасной квартиры в центре Москвы".

Кстати, недавно стало известно, что несмотря на опасность, которой артистка подверглась у себя дома, переезжать она не собирается. Светличная надеется на помощь полиции.

