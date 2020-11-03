Наследница легендарной певицы решила пойти по стопам бабушки

Отец Юлии Началовой решил вновь начать заниматься музыкой. На этот раз его подопечной стала девятилетняя внучка Ларисы Долиной Саша.

Мама девочки опубликовала снимок, на котором Виктор Васильевич сидит за синтезатором в своей домашней студии, а перед ним сидит Саша, которая, кажется, чем-то недовольна.

"Преемственность поколений. Дядь Витечка очень вас люблю, спасибо", – призналась дочка Долиной Ангелина.

В комментариях к публикации пользователи социальной сети пожелали внучке Ларисы Долиной успехов в учении. "Удачных занятий! Пусть всё получится у Саши!", "У такого Учителя, Запоешь!", "Такой трепетный, безумно любящий муж, папа, дедушка. Очень хороший ЧЕЛОВЕК", "О, круто!Подрастает достойная смена!", "У Сашеньки такой взгляд, такая хорошенькая", – написали поклонники.

К слову, Саша занимается музыкой уже много лет. Возможно, что девочка решила пойти по стопам своей звездной бабушки и связать свою жизнь со сценой.

Не так давно, кстати, Александра выступила вместе с Ларисой Александровной в шоу "Привет, Андрей". Зрители отметили, что внучка народной артистки спокойно чувствует себя на сцене и в свои 9 лет уже прекрасно владеет своим голосом.

Ранее мама девочки показала архивные снимки внучки Ларисы Долиной, которые растрогали публику.



