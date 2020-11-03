Друзья уже поздравили возлюбленных

Кажется, что младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров скоро женится. Его избранница Мария выложила фотографию с шикарным помолвочным кольцом. И, судя по всему, девушка сказала "да".

Фотографии Мария оставила без подписи, но украшение с большим драгоценным камнем на том самом пальце говорит само за себя.

Друзья Дени и Маши сразу же начали поздравлять их с предстоящим событием.

"Поздравляю", "Машенька, люблю тебя очень. Ты моя звездочка. Поздравляю!", "Солнце, поздравляю! Будьте самыми счастливыми", "Ураааа, как я рада за вас",

– написали в комментариях.

Сам сын Кристины Орбакайте, который не так давно вернулся из Лондона после окончания магистратуры, пока никак не комментировал слухи о свадьбе. Но Дени и Мария, которая учится в МГИМО, уже давно состоят в отношениях. Пара знакома с детства.

К слову, не так давно Мария опубликовала совместное фото с самой Аллой Борисовной. Вероятно, что чеченский внук наконец решился познакомить свою возлюбленную с бабушкой.

Дени поддерживает отличные отношения не только с бабушкой, но и с мамой. Не так давно Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором она танцует вместе с сыном на вечеринке.