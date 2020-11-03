Внук Пугачевой сделал предложение своей возлюбленной - СМИ

Внук Пугачевой сделал предложение своей возлюбленной - СМИ
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Друзья уже поздравили возлюбленных

Кажется, что младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров скоро женится. Его избранница Мария выложила фотографию с шикарным помолвочным кольцом. И, судя по всему, девушка сказала "да". 

Фотографии Мария оставила без подписи, но украшение с большим драгоценным камнем на том самом пальце говорит само за себя. 

Друзья Дени и Маши сразу же начали поздравлять их с предстоящим событием.

"Поздравляю", "Машенька, люблю тебя очень. Ты моя звездочка. Поздравляю!", "Солнце, поздравляю! Будьте самыми счастливыми", "Ураааа, как я рада за вас",

– написали в комментариях. 

Сам сын Кристины Орбакайте, который не так давно вернулся из Лондона после окончания магистратуры, пока никак не комментировал слухи о свадьбе. Но Дени и Мария, которая учится в МГИМО, уже давно состоят в отношениях. Пара знакома с детства. 

К слову, не так давно  Мария опубликовала совместное фото с самой Аллой Борисовной. Вероятно, что чеченский внук наконец решился познакомить свою возлюбленную с бабушкой. 

Дени поддерживает отличные отношения не только с бабушкой, но и с мамой. Не так давно Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором она танцует вместе с сыном на вечеринке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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