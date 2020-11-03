Легкоступову похоронят рядом с Юлией Началовой - СМИ

Легкоступову похоронят рядом с Юлией Началовой - СМИ
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока урна с прахом певицы находится в специальном хранилище при крематории

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Но пока урну с ее прахом до сих пор не захоронили. Прощание родственники певицы хотят приурочить к ее юбилею, который должен был состояться 30 декабря. 

К слову, прах исполнительницы хита "Ягода-малина" был разделен на две части. Первую родные Легкоступовой развеяли над морем, а вот вторую хотят захоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Только вот место на этом кладбище дают далеко не всем. 

В СМИ вспомнили, что Юлии Началовой получить место на Троекуровском кладбище удалось только после вмешательства чиновницы. Скорее всего, Валентину Легкоступова также похоронят в новой части некрополя, где сейчас покоится тело Юлии Началовой и других звезд, пишут "Дни.ру". 

Пожалуй, стоит вспомнить, что с прахом артистки было связано несколько скандальных историй. Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что родственники певицы забыли забрать прах Легкоступовой из крематория. 

Позже СМИ писали,  что за прахом никто не приходил настолько долго, сотрудникам якобы пришлось выкинуть его. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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