Джигарханяну припомнили гадости в адрес Цымбалюк-Романовской

Джигарханяну припомнили гадости в адрес Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Пианистка считает, что режиссер лишь помешал ее карьере

Развод Виталины Цымбалюк-Романовской с режиссером Арменом Джигарханяном получился по-настоящему громким. Выяснение отношений пара решила сделать достоянием общественности. Тогда Джигарханян то и дело оскорблял свою избранницу в эфирах всевозможных ток-шоу, назвал ее обманщицей и "вором", сама же Романовская просто скрылась за границей и отрицала все обвинения в свой адрес. Сейчас Виталина вернулась в Москву и, кажется, что у девушки наконец-то все начало налаживаться. Сейчас пианистка репетирует новую программу, а поклонницы решили не упускать возможность "уколоть" ее бывшего мужа. 

Цымбалюк-Романовская выложила короткое видео, на котором исполняет изветсный романс Сергея Рахманинова "Они отвечали". Фанаты отметили, что пианистка отлично выглядит и порадовались, что развод никак не повлиял на Виталину. 

"Умничка Виталина, как хорошо, что вы профессионально не угасли из-за Джиги ,который вас подавлял и везде говорил – плохо играет, так вот весь негатив это не про вас, вы светлая девочка, красивая, умная и добрая! Удачи вам и хорошего человека встретить!" – отметила подписчица Виталины. 

Сама Цымбалюк-Романовская отметила, что без Джигарханяна она смогла бы добиться  гораздо большего, но ни о чем не жалеет. 

К слову, не так давно Виталина намекнула на свою причастность к смерти дочери Конкина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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