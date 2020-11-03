Пианистка считает, что режиссер лишь помешал ее карьере

Развод Виталины Цымбалюк-Романовской с режиссером Арменом Джигарханяном получился по-настоящему громким. Выяснение отношений пара решила сделать достоянием общественности. Тогда Джигарханян то и дело оскорблял свою избранницу в эфирах всевозможных ток-шоу, назвал ее обманщицей и "вором", сама же Романовская просто скрылась за границей и отрицала все обвинения в свой адрес. Сейчас Виталина вернулась в Москву и, кажется, что у девушки наконец-то все начало налаживаться. Сейчас пианистка репетирует новую программу, а поклонницы решили не упускать возможность "уколоть" ее бывшего мужа.

Цымбалюк-Романовская выложила короткое видео, на котором исполняет изветсный романс Сергея Рахманинова "Они отвечали". Фанаты отметили, что пианистка отлично выглядит и порадовались, что развод никак не повлиял на Виталину.

"Умничка Виталина, как хорошо, что вы профессионально не угасли из-за Джиги ,который вас подавлял и везде говорил – плохо играет, так вот весь негатив это не про вас, вы светлая девочка, красивая, умная и добрая! Удачи вам и хорошего человека встретить!" – отметила подписчица Виталины.

Сама Цымбалюк-Романовская отметила, что без Джигарханяна она смогла бы добиться гораздо большего, но ни о чем не жалеет.

К слову, не так давно Виталина намекнула на свою причастность к смерти дочери Конкина.