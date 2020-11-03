В мужских штанах и без белья: Карпович удивила откровенными кадрами после слухов о разрыве

В мужских штанах и без белья: Карпович удивила откровенными кадрами после слухов о разрыве
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Папиных дочек" снялась в необычном образе

Мирослава Карпович любит удивлять поклонников кардинальной сменой имиджа. Недавно актриса, которую многие привыкли видеть с темными локонами, сделала короткую стрижку, перекрасив волосы в светлый цвет. Теперь же звезда сериала "Папины дочки" устроила откровенную фотосессию топлес.

Артистка снялась в свободных брюках и кепи, причем блузки на ней не было. Грудь Мирослава прикрыла подтяжками для штанов. Позы для кадров Карпович тоже выбирала необычные – звезда высоко поднимала ноги, демонстрируя свою растяжку. Снимки появились в Инстаграм-аккаунте фотографа, а после актриса продублировала некоторые из них и себя на странице.

Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Некоторые отметили, что несмотря на мужской образ, снимки получились очень женственными и эстетичными:

"Шикарные фото. Очень театрально", "Фотографии очень дерзкие, смелые, стильные! А пацанская стилистика с шармом женщины это очень вкусно", "Талантливая работа в кадре и за кадром".

Однако с этим согласились не все. В комментариях кадры назвали вульгарными, а позы звезды – странными: "Нынче в моде разврат и извращение, от этого тошнит так, что даже когда красивые модели и качественная фоторабота, чувство одно – воняет грязным бельем", "Это же катастрофа происходит с человеком, нужна помощь медиков".


В последнее время в Сети обсуждают расставание Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Знакомые актрисы говорят, что разрыв сильно подкосил ее: звезда даже похудела на 46 килограммов. Сама Мирослава продолжает хранить молчание о своей личной жизни.

Карина СИРАЗОВА

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