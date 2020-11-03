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Несмотря на то, что у артистов вновь появилась возможность выступать, финансовое положение некоторых до сих пор остается непростым. Так, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев расстался с частью своего имущества, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом музыкант рассказал журналистам.
Исполнитель признался, что больше шести месяцев работы не было совсем – доходы упали на 99%. "Ударило сильно", – добавил он. При этом концерты не спасают, ведь расходы на организацию мероприятий не стали меньше, а вот выручка упала в два раза.
Многим пришлось тратить все свои накопления, когда ввели карантин, исключением не стал и музыкант. По его словам, у него оставалась невыплаченная ипотека, из-за чего ему пришлось продавать нажитое.
Однако несмотря на трудности, Кортнев продолжает заниматься благотворительностью. Так, артист уже несколько лет просит друзей ничего ему не дарить на праздники, а деньги, которые приятели были готовы потратить на торжество, потом отправляет в фонды, передает "Комсомольская правда".
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