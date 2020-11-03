Известный режиссер ответил на слухи о романе с Муцениеце

Известный режиссер ответил на слухи о романе с Муцениеце
Кадр из сериала "Я знаю твои секреты" (2015)
Предполагаемая пара встретилась на светском мероприятии

Сегодня состоялась премьера художественного фильма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева. На мероприятии появилась Агата Муцениеце, которая поразила всех стильным образом. В какой-то момент к актрисе подошел продюсер Джаник Файзиев. Внимательные гости обратили внимание на то, как мужчина смотрел на звезду "Закрытой школы". Это спровоцировало волну слухов об их возможном романе.

Отмечается, что Файзиев пришел на премьеру не один. Его сопровождала супруга Светлана Иванова, сообщает Popcake.

"Когда Агата появилась, сначала она стояла в фотозоне одна, позировала на дорожке, затем к ней подошли Джаник Файзиев и Светлана Иванова. Это он ее подвел к Агате, таким взглядом просверлил Муцениеце, что многие начали переглядываться…" – рассказал один из присутствующих.

Сам продюсер решил прояснить ситуацию. Он заявил, что информация о его романе с Муцениеце – это всего лишь домыслы, передает РИА ФАН

"Никакого романа нет, это смешно", – отрезал Файзиев.

Напомним, в феврале 2020 года Агата Муцениеце сообщила о разрыве с Павлом Прилучным. Спустя некоторое время звезду сериала "Мажор" заподозрили в романе с Мирославой Карпович.

Недавно поползли слухи, что Прилучный бросил "Папину дочку" и захотел вернуться к бывшей супруге. Однако Агата отказалась разбираться в похождениях Павла. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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