Актер не снимается в кино уже несколько лет

Роль оперативника Владимира Винокурова в "Тайнах следствия" принесла Сергею Барышеву широкую известность. Он посвятил картине больше десяти лет, хотя личная жизнь самого актера вполне могла бы стать основой для сценария к захватывающему сериалу – за свои 57 лет Барышеву пришлось пережить многое. В последние годы артист пропал с телеэкранов. Чем сейчас занимается знаменитость – в материале "Утро.ру".

Сериал "Тайны следствия" для Барышева оказался первым: до этого он играл в театре и время от времени ночевал на вокзалах Санкт-Петербурга – своего жилья у актера не было. Позже он устроился режиссером на телевидение и смог купить комнату в коммуналке.

В компании друзей артист встретил свою будущую супругу, которая сразу же после свадьбы призналась, что на самом деле его не любит. Пять лет несчастливого брака закончились разрывом, из-за которого Сергей сильно переживал.

А вот вторую жену Екатерину актер встретил уже во время съемок в "Тайнах" – она приехала брать у него интервью. Влюбленные поженились через несколько месяцев после знакомства, но их счастливую жизнь омрачил диагноз журналистки – онкология.

"На тот момент была уже беременность, в результате произошел выкидыш. Ребенка невозможно было спасти, после всех препаратов, которые я принимала",

– вспоминала Екатерина. Она даже предлагала Сергею развестись, но актер не бросил жену и смог поставить ее на ноги. Вот уже несколько лет журналистка здорова.

Однако в 2013 г. происшествие случилось уже с самим Барышевым: его жестоко избили, когда он вступился за женщину на дороге. Артист долгое время был прикован к постели и смог восстановиться после травмы позвоночника только спустя полтора года.

"Я продолжаю сниматься в других проектах, постоянно занят с ребятами в театральной студии. Сейчас моя жизнь складывается так",

– рассказывал актер в интервью, что к "Тайнам следствия" возвращаться не планирует. Сейчас Барышев с супругой занимаются обучением детей – собственные у них так и не появились, передает "Комсомольская правда".