Актер вышел в свет с беременной избранницей

Не так давно Гурам Баблишвили объявил об отношениях с Юлией Томилиной, а вчера влюбленные появились на премьере "Подольских курсантов", где снимался артист. При этом журналисты заметили, что актер ждет пополнения в семье.

На мероприятие Томилина, которая снимает смешные видео для "Инстаграм" и "ТикТок", пришла в обтягивающем черном платье. СМИ тут же заметили округлившийся живот девушки – очевидно, пара не скрывает беременность от окружающих. Снимки с премьеры фильма опубликовал портал Woman.ru.

Гурам Баблишвили станет папой во второй раз – в 2012 г. у них с бывшей женой Анфисой Чеховой родился сын Соломон. Поженились звезды лишь спустя три года после радостного события, однако теперь ведущая воспитывает ребенка одна. В 2017 г. артисты расстались.

Как позже говорили бывшие супруги, причиной развода стали многочисленные измены Баблишвили. Помимо этого, звездам было трудно уживаться друг с другом из-за непростых характеров.

Гурам и Юлия познакомились в компании общих друзей. Девушка младше актера на 13 лет и работает маркетологом, пишет StarHit.