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В конце июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании, чем шокировали общественность. Ведь их пара на протяжении долгого времени считалась одной из самых крепких и гармоничных в шоу-бизнесе. А уже сегодня актриса выложила фотографию в пышном свадебном платье.
На снимке Кристина стоит у входа в ЗАГС. Артистка широко улыбается, поднимая над головой свадебный букет. Асмус одета в нежно-голубое платье и белую плюшевую накидку.
"Сама в шоке", – написала она под фотографией.
Пользователи Сети пришли в недоумение. Ведь Кристина, которая является активным пользователем "Инстаграм", ни разу не обмолвилась о том, что выходит замуж.
Многие предположили, что Асмус снимается в новой кинокартине. Ведь в реальной жизни актриса, обладающая чувством стиля, никогда бы не выбрала такой наряд.
"Если Асмус и пойдет замуж ещё раз, то точно фотки будут не на фоне такого ЗАГСа и не в таком стайле))) Кристина настолько детально продумывает свой образ, а тут – привет из 90-х, посмотрите на макияж и прическу)))" – прокомментировал один из подписчиков.
Напомним, 29 октября Асмус и Харламов официально развелись. Стало известно о том, с кем останется общая дочь актрисы и юмориста Анастасия.
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