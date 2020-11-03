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Недавно появились слухи о том, что Дени Байсаров женится. Избранницей сына Орбакайте якобы стала девушка по имени Мария, часто появляющаяся с ним на фотографиях.
Сегодня Мария на своей инстаграм-странице выложила снимок с шикарным помолвочным кольцом. Многие пришли к выводу, что женихом несомненно является Байсаров, и принялись поздравлять "пару".
Однако оказалось, что Дени и Мария – это хорошие друзья. И красавица выходит замуж за другого человека, личность которого неизвестна, передает "СтарХит".
"Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства – так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена", – отметил внук Аллы Пугачевой.
Теперь история принимает совсем другой поворот. Под публикацией Марии Дени Байсаров поздравил будущих супругов, окончательно развеяв все домыслы.
"Поздравляю вас, ребята. Я очень счастлив за вас", – написал молодой человек на английском языке.
Ранее появилась информация о том, что Мария познакомилась с Аллой Пугачевой. Девушка выложила совместную фотографию с Примадонной.
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