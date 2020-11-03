Младший сын Орбакайте прокомментировал слухи о своей помолвке

Младший сын Орбакайте прокомментировал слухи о своей помолвке
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказывается, общественность не так все поняла

Недавно появились слухи о том, что Дени Байсаров женится. Избранницей сына Орбакайте якобы стала девушка по имени Мария, часто появляющаяся с ним на фотографиях.

Сегодня Мария на своей инстаграм-странице выложила снимок с шикарным помолвочным кольцом. Многие пришли к выводу, что женихом несомненно является Байсаров, и принялись поздравлять "пару".

Однако оказалось, что Дени и Мария – это хорошие друзья. И красавица выходит замуж за другого человека, личность которого неизвестна, передает "СтарХит".

"Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства – так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена", – отметил внук Аллы Пугачевой.

Теперь история принимает совсем другой поворот. Под публикацией Марии Дени Байсаров поздравил будущих супругов, окончательно развеяв все домыслы.

"Поздравляю вас, ребята. Я очень счастлив за вас", – написал молодой человек на английском языке.

Ранее появилась информация о том, что Мария познакомилась с Аллой Пугачевой. Девушка выложила совместную фотографию с Примадонной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Обвиняемый по делу MH17 рассказал о событиях в день катастрофы

Подозреваемый отверг версию о причастности "Буков"

Красный свет для Эрдогана: в арабском мире предвидят изменение российско-турецких отношений

Анкаре придется сделать выбор, нужна ли ей Москва в качестве союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1100 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей