Сюткин поведал об "идиотской ситуации" на "Голосе"

Сюткин поведал об "идиотской ситуации" на "Голосе"
Валерия Сюткин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наставник шоу прокомментировал обвинения членов жюри в предвзятости

Валерий Сюткин снова стал наставником "Голоса", первые выпуски которого уже обернулись скандалом. Популярное шоу в очередной раз заподозрили в нечестности – якобы руководство канала продвигает артистов по блату. Ситуацию с участием Александры Будниковой прояснил сам музыкант.

Певец заявил, что ничего подобного на "Голосе" нет, по крайней мере ему никто не говорил, кого из исполнителей нужно пропустить в следующий этап. Сюткин считает: раз уж ему доверили должность члена жюри, то и все решения он должен принимать самостоятельно.

"Для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски",

– высказался о недавнем скандале Сюткин. Артист также добавил в беседе с "Московским комсомольцем", что продюсерам на самом деле все равно, кто победит – лишь бы зрителям было интересно.

Разговоры о "новой дочери Алсу" начались после выступления Александры – наследницы ведущего Первого канала Романа Будникова. Стас Садальский заявил, что наставники, нажавшие красную кнопку, подсуживали девушке. После этого телеканал пригрозил критикам судом.

Два месяца назад в жизни Валерия Сюткина произошло радостное событие. 62-летний артист снова стал отцом.

Карина СИРАЗОВА

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